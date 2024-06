L'Asl non risponde e i familiari non danno disponibilità ad accoglierla per curarla: finisce in un ospedale psichiatrico giudiziario in regime di Rems. Lei è stata assolta pochi giorni fa dal più terribile dei delitti, l'omicidio di suo figlio di appena due anni e mezzo, perché al momento dei fatti non è stata ritenuta in grado di intendere e di volere.

Ora, però, Adalgisa Gamba, la 42enne di Torre del Greco detenuta dal 2 gennaio 2022, quando soffocò suo figlio Francesco e fu ritrovata su una scogliera nelle gelide acque del mare d'inverno, rischia di diventare un caso. I giudici, infatti, hanno riscontrato che a distanza di una settimana dalla nota inviata all'Asl Napoli 3 Sud e in assenza di alternative (familiari o altri soggetti), la donna non può essere sottoposta alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a 15 anni come disposto in sentenza.

Adalgisa Gamba, infatti, avrebbe potuto godere della particolare misura restrittiva, con obbligo di cura e dimora presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa ad alta intensità, con idoneo piano terapeutico, ma nessuno ha dato disponibilità, neanche i familiari che avevano presenziato a tutte le udienze del processo che si è chiuso dieci giorni fa in Corte d'Assise a Napoli. Dunque, i giudici hanno fatto un passo indietro ed hanno accolto la richiesta della Procura di Torre Annunziata (pm in udienza Andreana Ambrosino) e disposto il trasferimento della donna in un ospedale psichiatrico giudiziario, poiché necessita di cure specifiche.

La 42enne è tuttora ritenuta gravemente malata e ancora «pericolosa». A certificare il suo stato clinico sono state diverse perizie psichiatriche, l'ultima eseguita da un collegio di consulenti e specialisti su richiesta della Corte, poiché i giudici nutrivano una serie di dubbi sulla capacità di intendere e di volere dell'imputata, che avrebbe ucciso suo figlio Francesco perché gli aveva diagnosticato l'autismo attraverso ricerche effettuate su Google.

Dubbi che aveva sollevato più volte l'accusa, che aveva raccolto la sua confessione sulla spiaggia di Torre del Greco e nel corso di due interrogatori, ma anche la parte civile (il marito Elio, costituito con l'avvocato Luigi Ulacco) che, attraverso una perizia di parte, aveva sempre sostenuto la precisa volontà della donna e la premeditazione del terribile omicidio. Ora, dal carcere di Avellino, Adalgisa Gamba è stata scarcerata e sarà trasferita in un ospedale psichiatrico giudiziario, dove sarà sotto cura. E sarà sola.