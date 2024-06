È un legame antico quello che unisce i cantieri, i maestri d’ascia, i calafati, i carpentieri e pittori navali alla città di Torre del Greco.

Un rapporto esclusivo che affonda le radici in epoca borbonica ma che, tra qualche mese, rischia di essere cancellato per sempre da una norma europea che non tiene conto della tradizione e dell’appartenenza territoriale delle singole aziende che da secoli costruiscono, all’interno del porto, barche in legno o motoscafi in resina garantendo manutenzione altamente specializzata.

Un declino che potrebbe essere già cominciato: entro il 31 dicembre 2024 il Comune dovrà rinnovare le concessioni degli spazi demaniali e non è scontato che vengano assegnati alle stesse aziende che hanno fatto la storia della cantieristica torrese. In una sorta di braccio di ferro tra le parti, vincerà l’imprenditore con il progetto più innovativo e appetibile anche dal punto di vista occupazionale. Un criterio che potrebbe sotterrare per sempre la tradizione artigiana per fare posto alla più moderna catena di montaggio industriale che nulla avrebbe in comune con l’esclusiva e qualificata manodopera torrese.

Un incubo per almeno sei imprese torresi che potrebbero ritrovarsi di fronte a uno sfratto esecutivo e alla chiusura inevitabile delle attività. Con una ulteriore aggravante: il mancato rinnovo della concessione non garantirà il posto di lavoro agli operai attualmente in organico: uomini di mezza età che pur avendo competenze e professionalità altissime, sarebbero poco appetibili per le imprese del futuro.

Gli operatori

«I timori», dicono i titolari dei cantieri, «sono legati proprio al destino dei nostri dipendenti. Siamo preoccupati perché stiamo parlando di persone con famiglie a carico che lavorano con noi da oltre trent’anni e che difficilmente potranno essere ricollocate nelle nuove imprese». «Facciamo un lavoro talmente specializzato da renderci esclusivi», spiega Pasquale Di Donato, «solo noi a Torre del Greco riusciamo a garantire manutenzione alle barche di legno. Abbiamo maestri d’ascia di comprovata esperienza ma soprattutto siamo tra i pochi in Italia a utilizzare gli antichi mezzi per l’alaggio e il varo su invasatura che evitano danni strutturali alle imbarcazioni in legno che rischierebbero danni enormi con le fasce o i carrelli. Oggi, ad esempio, stiamo facendo manutenzione ad una barca del 1880. Un lavoro lungo e dispendioso perché fatto completamente a mano dai nostri operai».

«I clienti arrivano a Torre del Greco da ogni parte del mondo», conferma Giuseppe Palomba, nipote dell’omonimo maestro d’ascia che nel 1967 ha costruito la San Giuseppe II, la nave rompighiaccio in missione in Antartide. «La professionalità delle nostre maestranze è altissima e le istituzioni hanno il dovere di tutelarci anche garantendo spazi adeguati alle aziende. Facciamo un lavoro di qualità che ci viene riconosciuto da chiunque. Non è un caso se abbiamo avuto in manutenzione la barca di Lucio Dalla. Un mese fa, invece, abbiamo terminato la ristrutturazione di una navetta inglese di 21 metri costruita nel 1947 i cui proprietari da Venezia sono arrivati apposta qui a Torre del Greco».

Il porto

E se da un lato c’è l’esigenza di tutelare le aziende valorizzando la professionalità delle maestranze torresi – magari con un marchio di qualità -, dall’altro non si possono ignorare le regole del progresso e della competitività economica. Per questo i titolari dei cantieri che sperano in un vero rilancio delle attività, puntano tutto sulla riqualificazione dell’area portuale. Un progetto, sognato da sempre, che sta a cuore anche all’amministrazione comunale che, grazie ai fondi di Regione e Pnrr ha già programmato la ristrutturazione dello scalo, la realizzazione di un nuovo lungomare e il trasferimento dei cantieri nei pressi di San Giuseppe alle Paludi. «Siamo in fase di progettazione», assicura il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, «ma ce la stiamo mettendo tutta per realizzare l’opera. Al momento stiamo definendo i collegamenti stradali che interessano l’area. L’idea è quella di destinare alle attività turistiche il porto attuale mentre quello nascente, che si svilupperà verso San Giuseppe alle Paludi, ospiterà le attività produttive e cantieristiche».