Quando va bene ci sono le impalcature. In altri casi invece sono visibili lesioni. Il centro storico di Torre del Greco è un dedalo di stradine, dove riescono a districarsi a malapena i residenti. Chi è in la con gli anni non le chiama con i propri nomi, ma con quelli tramandati di generazione in generazione: così corso Umberto è per tutti “San Gaetano”, piazza Palomba è “Miez a Torre”, via De Bottis è “vico della Croce”. Oltre alle arterie principali, ci sono i vicoli, alcuni solo pedonali. È qui che si possono incontrare immobili le cui condizioni di fatiscenza hanno spesso costretto i competenti uffici comunali a stilare ordinanze di dissesto statico.

Scavando negli archivi dell’ente, sono numerose le ordinanze relative a dissesti statici, una buona parte relativa proprio al centro storico. Le ultime cinque sono dello scorso 29 giugno e riguardavano rispettivamente uno stabile di corso Vittorio Emanuele che ha portato anche allo sgombero di una unità abitativa, il complesso del Monastero degli Zoccalanti (abbandonato da tempo e dove è in corso un braccio di ferro tra le suore proprietarie della struttura e il Comune per presunti lavori abusivi sui quali si è già espresso il Tar), via Amalfi per infiltrazioni d’acqua ma anche via del Monte e via Nazionale, a dimostrazione che i problemi relativi alla staticità degli immobili destinati a civili abitazioni non riguardano solo il centro storico, dove pure la presenza di palazzi vecchi è maggiore.

Il crollo di ieri nella zona di corso Umberto ha in particolare riportato la memoria ad un analogo cedimento strutturale avvenuto nel 2010 nella zona di corso Garibaldi, quando un immobile di tre piani, estremamente fatiscente, crollò sui binari della vicina ferrovia dello Stato, pochi istanti dopo il transito di un convoglio. Era il 27 maggio e solo la prontezza di riflessi di un residente dello stabile, che si trovava in via Libertà Italiana, riuscì ad evitare una tragedia che sarebbe potuta essere di proporzioni anche elevate: accortosi di alcune crepe e avvertiti i primi cedimenti, l’uomo riuscì ad avvisare gli altri occupanti attraverso il citofono e a farli uscire dalle loro abitazioni poco prima del crollo. Per anni quello stabile è rimasto lì, quasi a volere ricordare la mancata tragedia, fino all’acquisizione da parte di un privato, che oggi l’ha reso uno dei simboli della rinascita di una zona che negli anni è riuscita a fatica a mettersi alle spalle le vicende legate alla criminalità organizzata, per diventare un’area dove gli imprenditori (specie quelli che operano nella ristorazione) hanno deciso di investire.



Restando invece alla zona dove è avvenuto il crollo di ieri mattina, in molti ricordano anni fa il cedimento “a più riprese” di un immobile fatiscente e abbandonato in via Gradoni e Canali, traversa che conduce alla parte alta di corso Umberto I. Una vicenda segnata da continue emergenze e dalle segnalazioni spesso ignorate dei residenti, preoccupati per le condizioni di staticità della struttura privata, tenuta in piedi a malapena da una serie di impalcature. Finché una sera d’estate del 2017 l’ennesimo cedimento non convinse le autorità preposte a buttare giù ciò che rimaneva della palazzina, per poi rivalersi economicamente sui proprietari. Oggi a ricordare quelle traversie, c’è uno spiazzale usato come parcheggio, specie da quelli che si servono delle poche attività economiche della zona. Un’area dove non manca occasionalmente anche il responsabile della sosta, ovviamente abusivo.

Ancora fresca invece è la vicenda che due anni fa vide sfortunati protagonisti i residenti di un palazzo a quattro piani di viale Europa, stavolta nel quartiere Leopardi. In questo caso però la vetustà della struttura non c’entrava assolutamente nulla. Tutto nacque, come appurarono le successive verifiche condotte anche da tecnici privati incaricati dai condomini, di un inconveniente legato ai lavori per il collettamento delle acque reflue. Interventi che provocarono la rottura di una condotta idrica, con l’acqua che si riverso a forte velocità sulle strutture portanti dell’edificio. Fu disposta l’evacuazione immediata e non mancarono le polemiche, legate in particolar modo proprio agli interventi eseguiti in zona, ritenuti dai residenti troppo lunghi (tanto da tenere bloccato più del dovuto anche il transito in zona delle auto). Diverse le settimane in cui le famiglie furono costrette a lasciare lo loro abitazioni, poi una volta risolti i problemi tutto tornò alla normalità e i residenti tornarono ad occupare regolarmente le loro case.