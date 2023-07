inviato a Torre del Greco

Si scava fra le macerie e si cerca anche negli archivi del Comune di Torre del Greco. La task force istituita ieri mattina dal sindaco Luigi Mennella deve adesso trovare le soluzioni per dare assistenza e alloggi a circa 60 persone: i venti abitanti del palazzo crollato e quelli dei palazzi attigui sgomberati. «Ma siamo a luglio, ci sono tutti gli alberghi e i B&B occupati», dice il primo cittadino.

Sindaco, intanto salta fuori un’ordinanza del 2013: ben dieci anni fa il Comune intimava ai proprietari di un appartamento al secondo piano di provvedere a sanare i danni causati da infiltrazioni d’acqua. Stesso diktat anche per gli altri proprietari dell’immobile risultato danneggiato da infiltrazioni dai solai.

«Tutto il personale dell’ufficio Tecnico è al lavoro per recuperare ulteriori atti relativi a quel palazzo».

Lei è sindaco da un mese e poche settimane, dovrà ricostruire cosa è accaduto da quel 21 marzo 2013 a ieri?

«Stiamo appunto lavorando a questo: dobbiamo accertare se quei lavori sono stati eseguiti».

In caso contrario?

«Credo che il giudice Fragliasso e il pool da lui nominato indagherà anche su questo aspetto di una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi».

Ha già accertato se tra quell’ordinanza e la tragedia sfiorata di ieri l’amministrazione comunale dell’epoca abbia svolto accertamenti?

«Anche questa è una questione che stiamo verificando. Le operazioni per rintracciare la documentazione è più complessa di quanto si pensi perché dieci anni fa gli atti della pubblica amministrazione non erano computerizzati».

Nei casi in cui le diffide non vengono eseguite i Comuni non dovrebbero agire in danno?

«Probabile che questa procedura sia stata seguita, per questo l’ufficio Tecnico è al lavoro».

Dopo il terremoto dell’80 quella zona di Torre del Greco è rimasta preda di interventi lenti o inesistenti per decenni; decine di palazzi sono rimasti ingabbiati dalle impalcature fino a poco tempo fa. Il rischio crolli è ancora alto?

«Ho già organizzato uno screening degli edifici di tutto il quartiere».

Vigili del Fuoco e procura di Torre Annunziata stabiliranno le cause del crollo ma al momento sembra esclusa la fuga di gas. Pare che l’edificio sia imploso: possibile che siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione e magari abbattuto qualche pilastro?

«Lo sapremo nei prossimi giorni dai tecnici. Al momento è tutto da decifrare, ma pare che essendo un palazzo antico avesse soltanto muri portanti e non pilastri».

Sarà il Comune a occuparsi della rimozione delle macerie?

«Certamente quei massi vanno rapidamente eliminati e il sito va messo in sicurezza per evitare ulteriori pericoli ai cittadini».

Gli inquilini sgomberati dove saranno alloggiati?

«Stiamo cercando posto anche nelle città vicine, troveremo soluzioni dignitose».

Crede che avrà il supporto delle istituzioni?

«Il fatto che il prefetto di Napoli sia venuto al Comune e abbia portato anche la solidarietà della presidente Meloni, che qui ci fosse il capo della procura di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso e i maggiori rappresentanti delle forze dell’ordine, è sicuramente un dato confortante che conferma l’interesse delle massime cariche dello Stato».

Occorerrano diversi soldi adesso, chiederà aiuti finanziari?

«Spero di trovare appoggi istituzionali anche in questo senso»