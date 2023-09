Sì all'accordo con i proprietari dei trust esteri: in arrivo un nuovo riparto di circa 14 milioni di euro per gli obbligazionisti della Deiulemar compagnia di navigazione. È la buona notizia giunta ai creditori dell'ex colosso armatoriale di via Tironi, il cui fallimento - dichiarato nel maggio del 2012 - ha cancellato oltre 720 milioni, quelli cioè portati nelle casse della società da quasi tredicimila ignari investitori, convinti di stare acquistando azioni della compagnia, ma che di fatto tra le mani si sono poi trovato i "bond-fotocopia" realizzati in forma del tutto abusiva negli uffici distaccati di via Vittorio Veneto, con la compiacenza degli armatori facenti parte delle tre famiglie fondatrici (Della Gatta, Iuliano e Lembo).

Ed è proprio il coinvolgimento diretto dei principali protagonisti di quella che è stata ribattezzata come la "Parmalat del mare" per la portata economica del crac, che ha portato a dichiarare fallita non solo la Deiulemar compagnia di navigazione ma anche la relativa "società di fatto" costituita dagli armatori con lo scopo - secondo gli organi giudiziari tra l'altro di distrarre i capitali derivanti degli investimenti degli obbligazionisti. E al filone legato alla società di fatto appartiene anche questa nuova trattativa, relativa a cinque trust esteri (Darly Company, Yellow Cats, Future Holdings, Fusons e Bigei) considerati di proprietà dei fratelli Pasquale, Angelo e Micaela Della Gatta.

Con i legali dei tre è stata avviata da quasi due anni una trattativa: sul campo i beni liquidi, mobili e immobili presenti nei cinque "contenitori".

Un valore stimato in 70 milioni di euro. Sullo sfondo una querelle giudiziaria lunga tre gradi, che in caso di positivo accoglimento garantirebbe ai creditori l'intero valore dei trust. Ma i tempi della giustizia non sono celeri e ci vorrebbero anni per arrivare ad una soluzione positiva per gli obbligazionisti. Di qui l'idea di cercare un'intesa, su basi inferiori (70% ai creditori, il resto ai Della Gatta) ma più celeri. Ma anche questa trattativa non è stata priva di ostacoli: i principali temi dibattuti sono stati gli immobili oggi occupati dagli eredi del fondatore del gruppo, Giovan Battista Della Gatta, e la liquidità attualmente a disposizione.

Venti milioni di euro in tutto, che la curatela fallimentare della Deiulemar società di fatto (composta da Giuseppe Castellano, Massimo Di Pietro e Antonio Denotaristefani di Vastogirardi) pretende siano in parte concessi subito dopo la stipula dell'accordo transattivo, mentre i legali chiedevano di procedere ad una sola ripartizione complessiva, quindi dopo la vendita dei beni immobili. Un punto che ha rischiato di compromettere l'intesa. Fino alla svolta di martedì scorso, quando in una riunione che ha visto la partecipazione del presidente della sezione fallimentare, dei giudici delegati e degli organi fallimentari, si è deciso di approvare la ripartizione nella misura del 70-30% dei soldi e delle proprietà. Con questo sì, è stato in pratica dato mandato alla curatela della società di fatto per concludere l'accordo (che dovrà essere comunque sempre prima approvato dal tribunale).

Questo permetterebbe, una volta firmato l'accordo, di poter avere a disposizione il 70% dei quasi 20 milioni liquidi presenti nei cinque trust. Di fatto, circa 14 milioni da poter ripartire tra i creditori. Tempi? Prima della firma definitiva all'intesa, serviranno alcune settimane per limare gli ultimi aspetti burocratici e ottenere l'approvazione del giudice delegato. Poi si potrà procedere alle attività legata all'alienazione dei beni immobili, valore complessivo stimato vicino ai 50 milioni di euro. A Natale insomma potrebbe esserci sotto l'albero dei creditori un gradito regalo.