Incendio a Torre del Greco nella notte: in fiamme deposito di piante

Paura e tensione nella notte in via Tortora, strada periferica di Torre del Greco, dove per cause in corso di accertamento un deposito aziendale di piante è andato a fuoco.

Sul posto, allertati dai residenti della zona, posta a ridosso con la strada provinciale che collega diversi comuni dell'hinterland vesuviano, che si erano preoccupati per le fiamme e per il fumo che si sprigionava dalla zona interessata dal rogo, sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza il luogo.

In zona sono giunti anche gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno proceduto ai rilievi del caso: da ciò che si apprende, gli inquirenti non avrebbero dubbi sull'origine dolosa dell'incendio, che fortunatamente non ha provocato feriti. Proseguono le indagini per provare a risalire agli autori del gesto e per appurarne le motivazioni.