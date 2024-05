Torre del Greco, rapinatori scatenati: due rapine a mano armata nella notte

Due rapine in pochi minuti, in via Nazionale. Intervento dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco per entrambe.

La prima rapina è avvenuta intorno alle 22.30. Tre sconosciuti, armati (due dei tre) e col volto coperto, hanno fatto irruzione in una pizzeria e preteso dal titolare denaro e un telefono cellulare. Per entrare hanno calciato e danneggiato la porta d’ingresso e hanno portato via circa 60 euro e un iphone, riuscendo poi a fuggire.

Dopo 25 minuti circa, intorno alle 22.55, un nuovo intervento dei carabinieri. Un 21enne stava prelevando contante da un Atm quando tre persone col volto coperto (due erano armati) lo hanno picchiato e poi colpito alla testa col calcio della pistola.

Hanno preteso la somma appena prelevata, il cellulare e il portafogli della vittima, che è stata poi soccorsa e portata in ospedale. Previsti sei giorni di prognosi per contusioni al capo e al volto e per una ferita al cuoio capelluto. Sono in corso le indagini.