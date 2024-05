Torre del Greco, gli studenti dipingono le bellezze della città: premiate unidici scuole

Sono undici le scuole premiate per aver partecipato al concorso “Torre del Greco, le bellezze del territorio”. Gli studenti di ogni ordine e grado hanno realizzato i disegni che rappresentano gli angoli più belli della città e i loro dipinti diventeranno un “manifesto” promozionale per la città. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che ha promosso il concorso in sinergia con l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino, e la dirigente Luisa Sorrentino, trasformerà in versione digitale le immagini scelte dalla commissione: i pannelli rigidi con gli elaborati dei ragazzi saranno sistemati negli appositi cartelloni pubblicitari lungo via Roma.

Il concorso è stato pensato per «sensibilizzare le giovani generazioni a guardare, valorizzare e riscoprire le bellezze della propria città con occhi curiosi e stupiti». Concetti che, secondo la giuria chiamata a valutare le singole opere, ha colto nel segno: per il presidente Aniello D'Antonio e per gli altri due componenti, Gianmarco Del Prato e Francesco Iuliano, «l'impegno mostrato dai ragazzi è stato eccezionale ed è stato bello poter giudicare i loro elaborati, capaci di 'fotografare' alcuni spaccati caratteristici di Torre del Greco».

«I ragazzi rappresentano la nostra grande bellezza», dice il sindaco, Luigi Mennella, «e ogni volta che l'assessore e l'ufficio promuovono iniziative rivolte in particolare agli alunni, posso constatare quando sia importante il lavoro quotidiano che compiono dirigenti scolastici e docenti».

Aggiunge l'assessore Sorrentino: «Siamo contenti del riscontro che ha ottenuto l'iniziativa che permetterà ai ragazzi di poter vedere le loro opere esposte nei pannelli di via Roma.

Siamo certi che anche per loro sarà una sensazione particolare».

Alla cerimonia di premiazione che si è svolta giovedì 23 maggio all’hotel Poseidon hanno partecipato le delegazioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Questi gli istituti premiati: per la scuola dell'infanzia De Nicola-Sasso; per la primaria Don Milani, Don Bosco-D'Assisi e Sauro-Morelli; per la secondaria di primo grado Angioletti, Leopardi, Mazza-Colamarino, Falcone-Scauda e De Nicola-Sasso; per le superiori De Bottis e Pantaleo.

Per le scuole premiate verranno organizzate, nei prossimi giorni, due escursioni a cura delle associazioni Oasi Fondiaria Vesuvio di Gerardo Borriello e Sviluppo Area Porto di Carlo Esposito: per i più piccoli è prevista un'escursione guidata presso l'area portuale; per i più grandi, un itinerario tra alcuni sentieri del Vesuvio, partendo dalle aree cittadine devastate dai roghi del 2017 e che oggi stanno progressivamente rinascendo.