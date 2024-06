Torre del Greco, incendio in un garage: paura a causa di un cortocircuito

Fiamme e fumo nero da un garage posto a fronte strada: paura e fuggi-fuggi generale. È accaduto nelle prime ore del pomeriggio nella zona di primo vico Abolitomonte, a ridosso di via Roma e delle strade dello shopping di Torre del Greco.

Secondo le prime testimonianze, ad accorgersi per primi dell'incendio sarebbero stati i residenti del civico 49, quello dove si trova anche la piccola rimessa dove, a causa molto probabilmente di un cortocircuito, è partito il fuoco che ha poi avvolto i veicoli e gli altri oggetti presenti.

L'odore acre che proveniva dalla parte bassa, ha convinto prima i residenti dello stabile e poi quelli degli edifici vicini ad abbandonare le propri abitazioni e a riversarsi in strada. Paura anche per la presenza nelle vicinanze di una rivendita di bombole di gas, che per fortuna non è stata sfiorata. Sul posto, a seguito delle diverse segnalazioni, sono giunti due mezzi dei vigili del fuoco e auto della polizia.

Interdetta la zona al passaggio, i pompieri hanno avviato prima le procedure di spegnimento del rogo e poi la messa in sicurezza delle cose ritrenute più a rischio.

Solo successivamente partiranno le verifiche sulla sicurezza degli immobili coinvolti. «Ci dicono che all'interno del garage - dice una ragazza della zona - ci sarebbe stata una macchina elettrica ed è altamente probabile che tutto possa essere partito proprio da questa vettura». «Lo spavento è stato tanto - aggiunge una donna - e alla fine abbiamo pensato solo a mettere in salvo i nostri cari e gli animali domestici. Speriamo di poter fare presto ritorno nelle nostre abitazioni».