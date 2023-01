Torre del Greco, serra a fuoco: paura nella zona periferica

Incendio avvolge una serra: paura e tensione in via Santa Maria la Bruna. Vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa sono stati impegnati a spegnere un rogo sviluppatosi ieri sera nella zona periferica di Torre del Greco, non lontano dalla vicina chiesa e da un’area una volta adibita ad ecopunto per la raccolta dei rifiuti differenziati e oggi chiusa al pubblico.

In questo zona alcuni residenti hanno avvistato le fiamme, con la conseguente produzione di un’alta coltre di fumo nero accompagnata da un cattivo odore: a fuoco è andata una serra adibita alla coltivazione di piante e fiori per una superficie interessate dall’incendio pari a quasi 900 metri quadrati. Sul posto, dopo le richieste di intervento, sono giunti due mezzi dei vigili del fuoco con il personale che, coadiuvato nelle operazioni dai militari dell’Arma, ha faticato non poco per domare il rogo.

Una volta ultimate le procedure di spegnimento, i carabinieri della compagnia Dante Iovino hanno proceduto agli accertamenti del caso, non individuando - da ciò che si apprende - alcun tipo di innesco che possa far pensare ad un’azione premeditata. Tuttavia le indagini dei militari dell’Arma non escludono altri aspetti di natura dolosa, a cominciare dalla possibile esplosione di alcuni petardi da parte di soggetti non individuati, le cui scintille avrebbero potuto dare il via all’incendio.