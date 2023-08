Torre del Greco, malore improvviso alla guida: 61enne portato in ospedale e salvato da carabinieri eroi

Si sente male mentre è alla guida e impatta con altre auto: intervento salvavita di un vigile fuori servizio e dei carabinieri. È accaduto poco fa in via Marconi, all’angolo con via Circumvallazione, nel centro storico di Torre del Greco, quando un uomo di 61 anni, mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, ha avuto un malore e si è accasciato con la testa sullo sterzo, perdendo il controllo della vettura. Così è andato ad impattare con alcune auto in sosta, bloccando la circolazione. Per fortuna si trovava a passare un’agente della polizia municipale di San Giorgio a Cremano, Anna Palomba, in quel momento fuori servizio che ha prestato i primi soccorsi introducendosi nell’auto dell’uomo e allertando il 118 e i carabinieri.

Vista la situazione delicata e lo stato comatoso dell’automobilista, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno deciso di non perdere più tempo aspettando l’ambulanza che non arrivava e, caricato l’uomo nella loro volante, lo hanno accompagnato immediatamente in ospedale.

Con l’auto dei carabinieri eroi, quindi, il 61enne è stato portato all’ospedale Maresca trova attualmente ricoverato in codice rosso per diagnosticato ictus cerebrale, non più in pericolo di vita.