Giovane padre morì per un incidente sul lavoro durante una trasferta a Potenza. La famiglia: «Trascorsi cinque mesi e non si muove nulla, vogliamo la verità. Che si accelerino i tempi della giustizia. La vedova e i figli minori hanno bisogno d'aiuto».

Luigi Romano aveva 36 anni il 13 settembre scorso, quando si trovava al lavoro nello stabilimento Eugea Mediterranea (filiale della Doria) a Gaudiano di Lavello a Potenza e venne colpito da un potente getto di vapore di una caldaia a pressione. In Lucania era stato mandato in trasferta per un mese dall'azienda Doria di Angri dove aveva trovato lavoro poco tempo prima e si era, finalmente, sistemato nella cittadina salernitana (dopo aver girato per anni l'Italia in cerca di un'occupazione) con la moglie Stefania 32enne e con i figli Antonio di 10 anni e Leonardo di un anno.



Nonostante soccorso e portato prima all'ospedale di Potenza e poi al Cardarelli di Napoli, l'operaio morì il 15 settembre, per aver riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. Oggi la moglie, i figli, la madre Anna Russo, il padre Antonio e il fratello Angelo sono nello sconforto e decidono di parlare per chiedere giustizia e capire cosa sia accaduto. «È trascorso tutto questo tempo - dice Angelo - e ancora non sappiamo cosa sia successo. Non riusciamo ad avere accesso agli esiti dell'esame autoptico di mio fratello e da allora è stata fatta solo una perizia alla caldaia e il pm ha chiesto che un ente esterno si occupasse di analizzare la caldaia. Chiediamo di essere ricevuti in Procura ma non ci ricevono. Mia madre e mio padre vogliono giustizia per il figlio, mia cognata ha 32 anni, due bimbi piccoli e non lavora, deve alloggiare dalla madre e i piccoli non solo soffrono per l'assenza del padre, ma anche perché non hanno una casa. Oltre il danno la beffa; siamo tutti seguiti da psicologi, non riusciamo a sopportare questi tempi dopo un dolore immane».

La famiglia Romano è seguita dall'avvocato Luigi Mennella di Torre del Greco. «È stata fatta una prima perizia - ha detto il legale - e i ctu hanno chiesto approfondimenti sui materiali. Eseguiti anche gli esami autoptico e tossicologico che sono coperti da segreto istruttorio. Ho chiesto più volte alla procura ma non ci sono atti, per cui il 3 marzo sarò di nuovo lì per avere spiegazioni ma la giustizia sta seguendo il suo corso». «La società si è da subito preoccupata innanzitutto dei congiunti della vittima - fanno sapere dalla società Doria, contattata dal Mattino - prestando loro concreta solidarietà e aiuto e parallelamente ha offerto la massima collaborazione alle autorità preposte, nella speranza che si arrivi nel più breve tempo possibile a chiarire l'accaduto».