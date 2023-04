Torre del Greco, arrestati due pusher con 10 grammi di cocaina e una dose di crack

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Saverio Onesto, nato a Torre del Greco il 22 novembre 1965 e Ciro Di Somma, nato a Torre del Greco il 7 maggio 1980, il secondo già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nell’appartamento del primo, i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina e una dose di crack.

Con la droga anche 585 euro in contante ritenuto provento illecito. Onesto e Di Somma erano in cucina e stavano «tagliando» lo stupefacente prima di preparare le dosi. Sono finiti in manette e poi ai domiciliari. Entrambi attendono giudizio.