Tre medici sono indagati per la morte del piccolo Antonio, il neonato deceduto dopo appena tre giorni di vita a causa di una misteriosa infezione. Le Procure di Napoli e Torre Annunziata hanno aperto un’inchiesta, con rogatoria, dopo la denuncia dei genitori del piccolo, una coppia di Torre del Greco.

Il parto era avvenuto senza particolari problemi presso la clinica Stabia di Castellammare, dove però il neonato avrebbe contratto una infezione subito dopo la nascita. Trasferito d’urgenza prima al vicino ospedale San Leonardo, il decesso è avvenuto due giorni dopo al Monaldi di Napoli.

Ora, come atto dovuto, sono iscritti nel registro degli indagati i nomi del ginecologo che ha seguito la mamma durante la gravidanza con studio nella stessa Torre del Greco, il responsabile del nido della divisione di Ostetricia e Ginecologia della Clinica Stabia di Castellammare, dove Antonio è venuto alla luce, ed un pediatra di San Giorgio a Cremano. Ieri è stata fissata l’autopsia che chiarirà le cause del decesso del piccolo Antonio. In sede di denuncia, assistiti dallo Studio3A, i genitori del piccolo hanno spiegato ai carabinieri di Torre del Greco i vari passaggi che hanno portato al rapido peggioramento delle condizioni cliniche di Antonio, fino alla morte.

Il dramma

Il piccolo Antonio è nato con un parto naturale dopo 41 settimane di gestazione. A parte un rossore all’altezza della nuca dovuto all’applicazione di una ventosa per facilitare la nascita, il neonato, a detta dei medici, godeva di ottima salute ed era stato sottoposto a un’accurata serie di test a cui aveva risposto perfettamente, e mangiava regolarmente. Dal giorno successivo, però, è sopraggiunta una febbre molto alta, salita fino a 40 gradi mentre era già stato trasferito al San Leonardo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni, già con convulsioni, tachicardia, problemi respiratori e anche emorragie interne.

Intubato e sottoposto a drenaggi e trasfusioni, affetto da una grave infezione, il piccolo è stato sottoposto a cura antibiotica, è stato trasferito al Monaldi, dove sono state escluse cardiopatie, ma la sepsi ha danneggiato gli organi interni, fino al decesso a causa di vari arresti cardiaci. Ora l'inchiesta chiarirà se ci siano responsabilità mediche.