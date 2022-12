Torre del Greco, Giovanni Guarino ucciso al luna park: condannati i due 15enni

Omicidio al Luna Park: due 15enni condannati a 14 anni e 8 mesi di reclusione. È stata emessa poco fa la sentenza di primo grado per l'omicidio di Giovanni Guarino, il 19enne accoltellato a morte la sera del 10 aprile scorso in zona Leopardi a Torre del Greco. Il pm Claudia De Luca aveva chiesto la condanna a 20 anni di carcere per i due minori, imparentati con alcuni affiliati al clan Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata.

In aula per la lettura del dispositivo erano presenti i familiari di Giovanni e Nunzio Abbruzzese, l'amico che rimase gravemente ferito quella tragica sera, accompagnati dagli avvocati Amato Del Giudice e Antonio Borrelli. Il gup Umberto Lucarelli ha emesso la sentenza intorno alle 15.