Torre del Greco: aggredisce un infermiere ​e ruba la pistola al vigilante

Prima prova ad aggredire un infermiere, poi quando a difendere il lavoratore arriva una guardia giurata ruba la pistola di quest'ultimo prima di essere disarmato e bloccato. È accaduto ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, struttura dove in passato si sono verificati altri episodi che hanno interessato il personale in servizio.

Stando a quanto raccontano alcuni presenti, ieri pomeriggio un paziente (con ogni probabilità con problemi di natura psichica) per ragioni non chiare, ha provato ad aggredire un infermiere. Chi ha notato la scena, ha allertato il vigilante in servizio, che è arrivato immediatamente. Approfittando della confusione, l'aggressore avrebbe sottratto l'arma di ordinanza alla guardia, pistola che per fortuna era inutilizzabile perché era inserita la sicura.

Attimi di paura subito fugati dall'intervento del vigilante, che ha recuperato l'arma e bloccato il malintenzionato, prima che sul posto giungessero le forze dell'ordine.

Sull'episodio è intervenuto anche “Nessuno tocchi Ippocrate”, gruppo di operatori sanitari campani attivo sui social: «Per poco non ci è scappato il morto - dicono - anzi poteva essere una carneficina. Purtroppo lo ripetiamo da tempo, una sola guardia giurata non basta a garantire la sicurezza nei pronto soccorso».