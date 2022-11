Torre del Greco, piante essiccate di marijuana e droga nel barattolo

Torre del Greco, spaccio di sostanze stupefacenti in via Resina Nuova, nell’abitazione di un uomo, su uno stendibiancheria, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi germogli e piante già essiccate di marijuana del peso di circa 950 grammi e hanno trovato altri 110 grammi della stessa sostanza in un barattolo. Il 28enne corallino con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.