Torre del Greco, punto di lettura dedicato alla memoria di Giovanni Guarino

Un punto lettura intitolato alla memoria di Giovanni Guarino, il ragazzo di nemmeno 19 anni ucciso la sera della domenica delle palme del 2022 nei pressi di un lunapark a Torre del Greco. È quello inaugurato oggi in alcune stanze poste al piano terra del Comune vesuviano dall'amministrazione e da fondazione Polis.

Il punto lettura, rivolto in particolare ai bambini da 0 a 6 anni, sarà aperto due giorni a settimana: ogni venerdì dalle 10 alle 12 e ogni sabato dalle 16 alle 18.

Parole cariche di significato quelle di don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis: «Non siamo venuti qui a tagliare nastri ma siamo venuti ad incontrare persone e a vedere volti. Questo palazzo per certi aspetti è un 'luogo sacrò, perché è il tempio della democrazia. Ascoltare i bambini e dare risposte alle loro esigenze è fondamentale, perché chi lavora per una città a dimensione di bambino può poi veramente fare tutto. La targa che porta il nome di Giovanni ci dice che il ragazzo non c'è più ma non è morto. Deve vivere e far vivere».

Al termine della cerimonia, i presenti si sono spostati nella vicina piazza Santa Croce, dove il Comune ha fatto sistemare un ulivo, albero che rappresenta un altro presidio di legalità posto proprio nella zona dove Giovanni Guarino amava trascorrere le serate in compagnia degli amici.