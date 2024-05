Torre del Greco, rapina una farmacia con pistola giocattolo: arrestato dopo l'inseguimento

Entra in una farmacia armato di pistola e si fa consegnare l’incasso della giornata. Ma una volta fuori, si imbatte in una pattuglia della polizia e dopo un inseguimento viene bloccato e arrestato. È accaduto ieri pomeriggio nella zona di corso Vittorio Emanuele. Protagonista un uomo di 34 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine per diversib precedenti, alcuni anche specifici. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata.

Tutto si è verificato quando l’uomo è stato notato da una pattuglia della polizia all’uscita della farmacia mentre saliva a bordo di una bicicletta elettrica. Alla vista degli agenti, ha immediatamente invertito il proprio senso di marcia, dirigendosi verso la vicina Ercolano. Ne è nato un inseguimento proseguito fino a corso Resina, dove il 34enne, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha deciso di abbandonare la bici nel tentativo di guadagnarsi la fuga a piedi, ma gli agenti lo hanno raggiunto, bloccato e trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso modello Beretta e di 260 euro.

I soldi, hanno poi ricostruito le forze dell’ordine, erano il provento della rapina consumata poco prima nella farmacia del quartiere Santa Teresa, dove il rapinatore era entrato armato di pistola facendosi consegnare l’incasso in quel momento presente in cassa.