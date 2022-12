Torre del Greco, salvato cane boxer abbanonato e spaventato

Salvato prima dai titolari di un bar e poi curato dalle guardie ambientali volontarie nel giorno dell'Immacolata. Così un giovane boxer è stato accudito dopo un probabile abbandono avvenuto in via Litoranea.

La stazza grande del cane aveva terrorizzato i presenti a ridosso del lungomare, nonostante l’animale apparisse visibilmente spaventato. A prestare aiuto al boxer sono stati i responsabili del bar Scala, che l’hanno prima rifocillato e poi si sono rivolti ai volontari del Gav.

Sul posto sono intervenuti Ciro Serpe e Francesca Bussola, che si sono presi cura del cane, per il quale ora verrà avviato l’abituale iter alla ricerca di qualcuno che possa prendersene cura: prima saranno espletate le procedure per provare a risalire all’eventuale proprietario che potrebbe avere perso l’animale; qualora questa attività dovesse andare a vuoto, si proverà a cercare qualcuno pronto a prendere in affidamento il boxer.