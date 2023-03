Auto si ribalta all'ingresso dell'autostrada: tragedia sfiorata a Torre del Greco

Si ribalta con l’auto all’imbocco dell’autostrada: tragedia sfiorata. È accaduto nel pomeriggio nella zona posta subito dopo le barriere del casello autostradale di via Scappi a Torre del Greco.

La vettura sulla quale viaggiava un uomo, una Ford Fiesta, per ragioni ancora non note, si è ribaltata all’altezza della diramazione per Napoli, dopo avere superato le barriere per il pagamento del pedaggio, urtando anche il guardrail. Immediati sono scattati i soccorsi.

L’occupante dell’automobile, seppur con difficoltà, è stato estratto dal veicolo e trasportato con un’ambulanza fatta arrivare sul posto al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove sono state riscontrate varie ferite ed escoriazioni. Stando a ciò che si apprende, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Per consentire i rilievi del caso prima della rimozione della vettura, è stata disposta la chiusura del casello di Torre del Greco.