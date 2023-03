Torre del Greco, un camper forza posto di blocco ed entra nell'area del Tribunale: denunciata una coppia

Il camper era parcheggiato in un'area di via Prota a Torre del Greco, nella zona posta a ridosso con la vicina Torre Annunziata. È qui che, attorno alle 23 di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, insieme ai militari della tenenza di Ercolano, lo hanno individuato.

Un mezzo che le forze dell'ordine cercavano dal giorno precedente, quando cioè il camper aveva prima forzato un posto di controllo e successivamente si era introdotto all'interno del tribunale di Torre Annunziata, arrivando a pochi metri dalla porta di accesso pedonale, prima che i conducenti effettuassero una repentina manovra e riuscissero a fuggire.

All'interno i carabinieri hanno trovato un uomo di 51 anni e una donna di 29, il primo di Pagani, la seconda di Pompei.

Ai militari sono apparsi frastornati, quasi come se fossero ubriachi o avessero assunto sostanze stupefacenti.

I due, visti gli uomini in divisa, gli si sono avventati contro. Dopo non poche difficoltà, i due sono stati bloccati e poi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Per l'uomo è stato necessario l'intervento del 118 per un trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale Maresca. Il camper è stato sequestrato.

Tre carabinieri infine hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.