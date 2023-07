La Chiesa scende in campo per difendere la stazione Centro dei carabinieri che rischia di chiudere i battenti a causa della mancanza di militari, aspetto questo che ha già costretto a ridurre l'orario di ricezione dei cittadini, oggi possibile solo dalle 10 alle 18.

Nove sacerdoti delle parrocchie che hanno come punto di riferimento la caserma di via Circumvallazione, hanno firmato una lettera inviata al ministro della Difesa. Nella missiva indirizzata a Guido Crosetto, don Raffaele Borriello (parroco dello Spirito Santo), don Giosuè Lombardo (Santa Croce), don Raffaele Del Duca (Sant'Antonio a Brancaccio), don Giuseppe Sorrentino (Sacro Cuore di Gesù), don Rosario Borrelli (Santa Maria del Popolo), don Antonio Smarrazzo (Santa Maria delle Grazie), don Luigi Magliulo (Santa Maria del Principio), don Aniello De Luca (Santissima Annunziata) e don Vincenzo Vitiello (Santa Maria di Portosalvo) evidenziano come, a seguito della diffusione delle notizie sulla possibile chiusura della stazione, siano «seriamente preoccupati per l'eventuale perdita di questo presidio di legalità, che opera su un territorio densamente popolato, con criticità di vario genere».

Dell'eventuale chiusura della stazione dei militari si era parlato già anni fa, quando il governo Monti avviò una procedura di riduzione delle spese in maniera complessiva, prima che una sommossa popolare favorisse la rinuncia di tale proposito.ovvero un terzo rispetto agli uomini in servizio appena una quindicina di anni fa. Una mancanza di personale che ha costretto a ridurre progressivamente gran parte dei servizi resi, tanto che chi deve presentare una semplice denuncia prima delle 10 o dopo le 18 già oggi è costretto a rivolgersi agli uffici della caserma principale, quella di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lì dove insiste anche la stazione Capoluogo attiva nella città del corallo: «Le nostre parrocchie (nove legate al territorio di competenza della suddetta caserma) prosegue la lettera indirizzata al ministro della Difesa svolgono il loro servizio pastorale su un popolazione di quasi cinquantamila abitanti, che rappresentano oltre il 50% della popolazione della nostra città. Pertanto la paventata chiusura della caserma desta grande preoccupazione anche nelle nostre comunità parrocchiali. Confidiamo che, approfondendo le criticità del nostro territorio, lei possa prodigarsi per un rilancio di questo presidio di legalità».

L'iniziativa dei sacerdoti segue di fatto le precedenti prese di posizione intraprese sullo stesso argomento dal deputato Arturo Scotto e dal sindaco Luigi Mennella. Il parlamentare del Pd ha in particolare presentato un'interrogazione a risposta scritta (che non è stata ancora evasa) indirizzata sempre al ministro della Difesa, attraverso la quale, dopo avere ricordato che «la stazione di via Circumvallazione copre tutta la zona centrale, oltre che tutto il territorio al confine con la vicina Ercolano» e che «una perdita di questa portata sarebbe grave, non solo come segnale di abbandono dello Stato nei confronti dei cittadini torresi, ma anche per la sottrazione di un deterrente importante a tutela della legalità nella città», chiede «quali iniziative - per quanto di competenza - intenda intraprendere e se non ritenga di dover trovare, nell'ambito del bilancio del Ministero, le risorse utili a garantire la presenza di una stazione dei carabinieri in un punto così importante della città».

Anche il primo cittadino Luigi Mennella si era rivolto al ministro Crosetto, scrivendo una lettera ed evidenziando come «la stazione sia un presidio di legalità importantissimo, in una città dall'alta presenza demografica e al contempo sviluppata su un territorio decisamente ampio» e chiedendo «di conoscere nel dettaglio non solo l'attuale dimensionamento organico ma anche il futuro che gli organi preposti intendono assegnare alla stessa».