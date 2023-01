Torre del Greco, ciclista investito: «Ambulanza attesa un'ora e mezza»

TORRE DEL GRECO. Investito mentre si trova in bici, finisce pesantemente sull’asfalto: soccorso prima dall’automobilista e poi da carabinieri e polizia municipale, resta sul selciato quasi un’ora e mezza in attesa dei soccorsi per il trasporto in ospedale. È accaduto nella prima parte di via Nazionale. A raccontare la vicenda sono alcuni passanti, testimoni oculari dell’incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per la vittima e che riapre la questione legata alle difficoltà di intervento d’urgenza in contesti cittadini tanto popolosi quanto quelli della provincia vesuviana.

La vicenda ha visto sfortunato protagonista un ciclista di mezza età, centrato da una vettura lungo la prima parte di via Nazionale, quella che conduce alla vicina via Purgatorio. L’uomo, dopo essere stato urtato dall’auto, è finito rovinosamente a terra. Pur non avendo mai perso conoscenza, era evidentemente dolorante e impossibilitato a muoversi, tanto che una volta giunti sul posto, carabinieri e vigili urbani hanno preferito allertare i soccorsi medici senza spostarlo.

«Erano le 11.40 - spiega Antonio Borriello, professore in pensione e tra i presenti al momento dell'accaduto - quando è stata chiamata un’ambulanza. Sono trascorse decine di minuti e nonostante altre richieste, del mezzo e del personale medico specializzato non si è vista traccia. Tanto che qualche minuto dopo le 13, sul posto è arrivata la moglie dell’uomo, che si è presa la responsabilità di caricare il consorte sulla sua auto e trasferirlo personalmente in ospedale».

Non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine, specie perché all'uomo sarebbe stata sequestrata la bicicletta: «Pare infatti che il ciclista viaggiasse contromano rispetto al senso unico attivo in quel tratto» sottolinea un altro presente, che racconta anche come a suo carico sarebbe stata elevata anche una contravvenzione. «Poi il mezzo a due ruote, viste anche le insistenze della donna, è stato dissequestrato» spiega sempre il testimone oculare.