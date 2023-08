Torre del Greco: cinquanta chili di pesce senza tracciabilità sequestrati e donati allo zoo di Napoli

TORRE DEL GRECO. Cinquanta chili di pesce pronti per essere venduti ma privi di etichettatura. È quanto sequestrato dagli uomini della Capitaneria, che hanno trovato i prodotti ittici, sistemati in un contenitore-frigo con ghiaccio, abbandonati in via Litoranea. A seguito di analisi e dopo avere appurato la possibilità di poter procedere al consumo animale, il quantitativo di pesce (per lo più saraghi e orate) è stato donato alla zoo di Napoli.



Gli uomini del compartimento marittimo di Torre del Greco, sotto il coordinamento della direzione marittima della Campania, impegnati in attività di tutela della salute dei consumatori, hanno travato i prodotti ittici, con ogni probabilità frutto di pesca sportiva illegale, abbandonati all'interno di un contenitore frigo portatile posto sul lungomare.

La merce, riposta con del ghiaccio anch'esso di origine evidentemente dubbia, era pronta per essere messa in vendita, in dispregio delle norme igienico-sanitarie ed in assoluta difformità alle disposizioni che ne regolano la tracciabilità e lo stato di conservazione.