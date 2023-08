Torre del Greco: a cinque anni dal crollo ricordati i quattro amici che persero la vita sul ponte Morandi

A cinque anni dal crollo del ponte Morandi, che fece 43 vittime, Torre del Greco si è fermata per ricordare Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stazione, i quattro amici diretti in vacanza che persero la vita nel cedimento del cavalcavia.

L'ha fatto con una cerimonia promossa dall'associazione Sviluppo Area Porto di Carlo Esposito svoltasi nella zona del belvedere di corso Garibaldi, dove è posizionata una stele in memoria dei ragazzi torresi. Alle 11.36, ora in cui si verificò il sinistro, sono suonate le sirene dei mezzi della Guardia Costiera presenti in mare e quelle delle auto delle forze dell'ordine.

A seguire un momento di preghiera curato dal parroco della chiesa di Portosalvo, don Vincenzo Vitiello. «La città - le parole del sindaco, Luigi Mennella - è sempre accanto ai genitori per una ferita che non si rimargina.

Come comunità, aspettiamo le ragioni ma anche i colpevoli di questa immane tragedia». Quindi un annuncio: la nuova bretella autostradale che sarà inaugurata nelle prossime settimane sarà intitolata ai quattro ragazzi.

Presente alla cerimonia anche la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia: «Bisogna tenere sempre alta l’attenzione su questa tragedia e come istituzioni occuparsi con sempre rinnovato vigore della sicurezza e del benessere dei cittadini».