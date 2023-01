Divano sugli scogli vista mare, ultima trovata degli incivili

Un divano con vista mare. In molti sognano una veduta del genere, in pochi però hanno il piacere di poterla avere a casa loro. Tra questi probabilmente anche gli autori dell’ennesimo gesto di inciviltà che ha macchiato l’area vesuviana e che dimostra come sia sottile la linea che divide bravata da indecenza.

È il caso che viene dalla zona a ridosso del porto di Torre del Greco, dove sconosciuti hanno sistemato su una scogliera un divano a due posti che guarda diritto il mare e la banchina dello scalo marittimo. Probabilmente gli eco-delinquenti si sono anche goduti qualche momento di «relax» prima di andare via. Lasciando ovviamente il divano sugli scogli.

La foto che immortala il vergognoso scempio ha iniziato a fare il giro dei social, trovando condivisioni e commenti che stanno a testimoniare l’indignazione della gente. Tra i primi a rilanciare lo scatto su Facebook è stato lo scrittore e attore Paquito Catanzaro: «Benvenuti a Torre del Greco - il suo commento - città dei fiori, del corallo e dell’avanguardistica concezione dell’arredo urbano».

La foto è finita anche sulla seguita pagina social del parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, dove non sono mancate le parole di amarezza. «Non era meno faticoso lasciarlo all’isola ecologica» si chiede tra gli altri Diego, mentre Tommaso sottolinea come «alla prima mareggiata finirà in acqua».