Torre del Greco, guardie ambientali contro i botti per salvaguardare gli animali

TORRE DEL GRECO. «P’ ‘o primmò e ll’anno a mmezanotte, nun sparate troppi bbòtte. Jatte e ccane p’ ‘o remmore moreno ‘e vattecore. Vulite fa’ na cosa bbona? Acattatene biscotte».

Hanno scelto un messaggio in dialetto i rappresentanti del corpo provinciale guardie ambientali volontarie di Napoli per dire no alla pratica dell’esplosione dei fuochi di artificio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

«Botti? No grazie» è infatti il titolo del manifesto apparso in questo ore per le strade di Torre del Greco per sottolineare come gli amici a quattro zampe, più ancora degli umani, soffrano per le conseguenze dei rumori e dei suoni dei festeggiamenti della notte di San Silvestro. «Ogni scoppio - evidenziano ancora i volontari - è un’esplosione di paura e un pericolo per bambini, anziani e animali». Il messaggio è chiaro: «Non utilizzare fuochi e botti illegali. Fai festa senza botti!».