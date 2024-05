Torre del Greco, non rispetta il divieto di avvicinamento all'ex e la minaccia con un coltello: arrestato 60enne

Un 60enne di Torre del Greco, sottoposto al divieto di avvicinamento alla coniuge nonostante la misura imposta dal tribunale di Torre Annunziata, ha prima contattato la sua ex e poi l’ha minacciata di morte.

La vittima non si è lasciata intimorire così è uscita di casa per raccontare tutto ai carabinieri corallini. La decisione si è rivelata giusta perché il 60enne si è messo in sella al suo scooter e armato di coltello ha cercato di stanare l’ex nella sua abitazione.

È lì che l’hanno trovato i carabinieri della stazione di Torre del Greco ed è lì che l’hanno arrestato, prima che potesse compiere gesti sconsiderati. Dovrà rispondere di violazione del divieto di avvicinamento ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.