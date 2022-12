Torre del Greco, notte bianca per avvicinarsi al Natale

TORRE DEL GRECO. Il magico sassofono di Marco Zurzolo, la danza floreale della Baracca dei buffoni, le creazioni della body painter Weronique Art (al secolo Veronica Bottigliero) e l'allegria contagiosa di Guido Burzio. Ma soprattutto centinaia di persone lungo le strade chiuse al traffico. È il segno del successo della «notte bianca» promossa da Ascom e Confesercenti, grazie al contributo della Banca di Credito Popolare, il coordinamento artistico di Gigi Di Luca, la collaborazione di Cabiria di Susy Mennella e il patrocinio del consiglio regionale e del Comune.

Una risposta alle difficoltà palesate proprio dall'ente locale, i cui sistemi informatici da oltre un mese sono in panne a causa di un attacco hacker. È nata così la sinergia che ha prodotto «Atmosfere», la rassegna che per tre giorni e fino a domani accompagna i cittadini di Torre del Greco verso le festività natalizie: «Era importante tenere accese in città le “luci” del Natale - in parere della vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia - Avere trovato la collaborazione di artisti, istituzioni ed associazioni è stata la più bella risposta che ci saremo potuti aspettare».

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Giovanni Palomba: «Il Comune da solo non avrebbe potuto superare le tante difficoltà del momento. Questa sinergia è stata la giusta risposta alle esigenze palesate dai commercianti e più in generale dai cittadini».