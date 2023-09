Torre del Greco: piove e si allagano due sottopassi, bloccati un camion e un'auto

TORRE DEL GRECO. Piove, si allagano i ponti a ridosso della Litoranea e due mezzi rimangono intrappolati nell'acqua. Paura e tensione nella tarda mattinata di oggi a Torre del Greco, dove i sottopassi nei pressi del lungomare (quello di collegamento alla strada parallela e quello che si trova vicino a viale Europa) si sono allagati a causa delle forti precipitazioni cadute sulla città (e che hanno creato forti problemi alla circolazione anche in altre zone della città). Tra viale Europa e la Litoranea è rimasto bloccata un mezzo pesante, con le persone a bordo che sono riuscite a scendere e a salire sul tettuccio in attesa dell'intervento dei soccorritori.



Un'auto è stata invece completamente sommersa tra il lungomare e la strada sorta per chiudere i passaggi a livello: anche in questo caso, per fortuna, gli occupanti sono riusciti a lasciare l'abitacolo in tempo e a mettersi al sicuro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i volontari dell'associazione di protezione civile Torre Vesuvio-Pro Natura, che hanno prestato assistenza alle persone in zona prima di avviare - insieme ai tecnici del Comune - le attività per liberare i ponti dall'acqua accumulatasi.