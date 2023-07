Torre del Greco: primo incendio dell'estate nelle aree del parco del Vesuvio

Aumentano le temperature e torna la piaga degli incendi nelle aree poste all’interno del parco nazionale del Vesuvio.

Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, la sala operativa della protezione civile ha infatti ricevuto la segnalazione di un rogo nella zona alta di via Ruggiero, in prossimità dell’ex comunità di recupero per tossicodipendenti Amici.

Immediatamente sul posto si sono portati i volontari di Torre Vesuvio-Pro Natura con il loro mezzo di intervento.

Constatata l’origine delle fiamme, arrivata da un cumulo di rifiuti, gli addetti dell’associazione di protezione civile hanno lavorato per evitare che, spinto dal Maestrale, l’incendio potesse propagarsi, e al contempo hanno allertato i vigili del fuoco, che in breve tempo si sono portati sul posto con tre squadre.

L’azione coordinata ha scongiurato danni peggiori: alla fine, come accertato anche dai carabinieri della forestale arrivate nelle zone interessate dal rogo, ad essere coinvolta è stata un’area di complessivi 200 metri. «Sarebbe potuto andare peggio - spiega il responsabile di Torre Vesuvio-Pro Natura, Paolo Nunzio Belfiore - visto che è vero che nella zona c’è poca area boschiva, ma c'è ricchezza di macchia mediterranea cresciuta nell'ultimo periodo».