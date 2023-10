Torre del Greco, rubato bassorilievo in bronzo in area parcheggio

Ladri rubano il bassorilievo in bronzo dedicato alla medaglia d'oro al merito civile Giovanni Palatucci nel parcheggio intitolata al vice commissario aggiunto morto di stenti in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale: indignazione e sconcerto a Torre del Greco.

Ignoti sarebbero entrati in azione nell'area di via Alcide De Gasperi tra venerdì e sabato scorsi e avrebbero portato via l'opera realizzata dall'artista Vincenzo «Giggiano» Borriello in occasione dell'inaugurazione della struttura, destinata ad ospitare diverse decine di veicoli a ridosso degli uffici pubblici di palazzo La Salle.

Sul fatto è intervenuto anche il sindaco Luigi Mennella: «Questo ennesimo, grave ed ignobile reato ai danni del patrimonio pubblico, se da un lato crea inevitabile sconforto, dall'altro deve essere una sorta di indiretto invito ad andare avanti per l'attuazione del programma di rilancio dell'intero tessuto cittadino intrapreso dalla nostra amministrazione».

Per il primo cittadino, il furto «è uno schiaffo alla comunità sana, che vede sottratta un'opera unica».

Le forze dell'ordine sono impegnate nel tentativo di reperire immagini degli impianti di videosorveglianza che possono permettere di trovare elementi utili a risalire agli autori del reato.