Capri, tour turistico con carrellino elettrico per Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio con un look total white in giro per Capri a bordo il carrellino elettrico guidato da Franco che si è prestato a far da driver al famoso attore cliente fisso del Ristorante Aurora, tanto da diventare amico di Mia d’Alessio e suo marito Franco.

Una gita speciale per l’attore tra i più appassionati amanti dell’isola che ha voluto visitare gli scavi di Tiberio a Villa Jovis insieme a tutta la sua famiglia, dopo aver ormeggiato nella baia di Marina Piccola lo yacht che lo porta in vacanza. E dopo il tour caprese con il rosso carrellino elettrico, si è voluto recare con il taxi ad Anacapri per godersi la vista dal punto più alto dell’isola Monte Solaro, alla Canzone del Cielo dove hanno posticipato la chiusura della Seggiovia per poter consentire a Di Caprio di montare su uno degli storici sediolini che porta fino alla cima del Monte Solaro alto circa 600 metri.

Un posto di rara bellezza dirimpettaio a Villa Jovis che si trova nel comune di sopra dove ancora di trovano i ruderi romani che risalgono all’epoca augustea e tiberiana.

Questa sera ,ovviamente, per il dinner è stato scelto il ristorante Aurora dove lo staff sotto la guida di Mia è pronto a ricevere Leonardo DiCaprio e la famigliola in vacanza ed in cucina ai fornelli c’è già un gran da fare per preparare i piatti più tipici del ristorante di Via Fuorlovado e tra questi la tanto famosa pizza all’acqua, dalla formula sconosciuta e che è stata brevettata dall’Aurora.