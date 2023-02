Traffico in penisola sorrentina. In Prefettura si prepara il piano per le targhe alterne estive

Ieri mattina si è tenuto un nuovo vertice negli uffici della Prefettura di Napoli allo scopo di definire i dettagli del provvedimento con il quale si punta ad introdurre il dispositivo delle targhe alterne lungo la statale 145 «Sorrentina».

Il prefetto Claudio Palomba ed i sindaci dell'area Costiera si sono confrontati con i responsabili di Anas e delle forze dell'ordine del territorio per discutere dei problemi relativi alla mobilità durante i mesi estivi, quando si registrano i maggiori volumi di traffico.

«Seguiranno a breve altri incontri per istituire un tavolo tecnico che avrà come punto centrale la fattibilità di un’ordinanza per regolamentare il traffico in penisola con le targhe alterne - spiega il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello -. È importante in questo senso individuare fasce orarie ed eventuali deroghe per un dispositivo che sappia offrire qualità al nostro territorio nel rispetto dei luoghi, tutelando cittadini e turisti che scelgono di venire qui a trascorrere del tempo».

Ma non basta. «In fase di studio c'è anche il recupero dell’ordinanza emanata l’estate scorsa, che vieta la circolazione dei mezzi pesanti nel centro cittadino di Vico Equense, specialmente nelle ore di punta - aggiunge il primo cittadino -. Abbiamo bisogno di massima attenzione per preservare l'intero comparto economico, turistico e commerciale».