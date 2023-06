Raddoppio sulla tratta Torre Annunziata-Castellammare, il traforo sotto la collina di Varano proseguirà senza interruzioni. La sentenza del Tar della Campania interviene solo su parti di territorio di competenza del demanio, non sull'operatività del progetto: è quanto sostiene Eav in una nota, dopo la decisione della quinta sezione del tribunale amministrativo. «Le amministrazioni ricorrenti - si legge - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Parco Archeologico di Pompei hanno chiesto l'annullamento del decreto di occupazione di urgenza emesso da Eav, su istruttoria del Consorzio concessionario, il 12 novembre 2019, nonché dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle particelle intestate al demanio statale militare». Le parti di territorio intestate al demanio, secondo quanto chiesto e ottenuto dai ricorrenti, «non potevano essere oggetto dei provvedimenti impugnati.

La sentenza del Tar, accogliendo la domanda degli Enti, ha annullato, limitatamente alle predette particelle, i provvedimenti impugnati». Quindi sebbene le zone demaniali non potessero essere occupate dall'Ente Autonomo Volturno, «la sentenza non ha alcun impatto sulle altre aree oggetto dei citati provvedimenti e i lavori possono proseguire senza alcuna interruzione». Inoltre secondo l'Eav alcune opere eseguite sulle aree demaniali sono di servizio proprio agli enti che hanno fatto ricorso in tribunale. Ad esempio per il Parco archeologico si tratta del parcheggio e del nuovo accesso alle ville di Varano. «Detti lavori saranno realizzati - si legge ancora nella nota - e in parte sono stati già eseguiti, previo protocolli di intesa che saranno stipulati tra Eav, consorzio concessionario e le citate amministrazioni».

Nei lavori del raddoppio entrati nel vivo circa cinque anni fa, si è assistito più volte a corse in avanti e battaglie a suon di carte, dall'occupazione da parte di Eav degli spazi del parco idropinico all'interno delle Terme di Stabia, fino all'inizio vero e proprio del traforo osteggiato fino all'ultimo dalla città. L'ultimo tentativo è del Pd che ha chiesto al ministro della Cultura Sangiuliano di fermare lo scavo sotto le ville romane del sito di Stabiae. Una possibilità che sembra oggi remota, mentre sembra ancora tutto da decidere per il sottopasso che si dovrebbe realizzare a poche centinaia di metri del traforo.

«Che la realizzazione del sottopasso di Castellammare sia la panacea per superare i disservizi dell'odierno sistema di trasporto pubblico è una grande bugia. A noi, come Ascom-Confcommercio, in mancanza di rappresentanza politica, incombe l'onere di veicolare una corretta informazione a riguardo». I commercianti da mesi sono in prima linea per evitare che l'opera si realizzi, isolando di fatto decine di commercianti e migliaia di residenti del San Marco. L'appello è ancora una volta rivolto ai commissari: «Castellammare subisce da tempo interventi di ipotetici risanamenti senza ottenere mai i vantaggi. Riformuliamo la richiesta alla commissione prefettizia di ascoltare l'appello di tutta la politica stabiese e della cittadinanza affinché la scelta di realizzare infrastrutture sui territori comunali sia delegata ai rappresentanti eletti dal popolo».