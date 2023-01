Tre ragazzi rubano le pedane nel campo sportivo in disuso

Denunciate 3 persone per furto aggravato. A finire nei guai un 19enne, un 26enne e un 34enne, tutti di Boscoreale e già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso i 3 a rubare 50 pedane in ferro dal campo sportivo di San Giuseppe Vesuviano, attualmente in disuso. Le pedane sono state restituite al comune, legittimo proprietario.