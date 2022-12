Tredici bombe artigianali sequestrate nel Napoletano

Sequestrate in via monsignor Peluso a Casalnuovo, all’interno del parco Macello, 13 bombe artigianali ad alto potenziale. Gli ordigni, simili a quelli utilizzati per intimidazioni alle attività commerciali, erano nascosti in aree condominiali, in alcuni vani contatore. Con le bombe sono state rinvenute anche 37 dosi di marijuana, 21 stecchetto di hashish.