Treno Circum fuori dai binari, linea sequestrata

È ancora interrotta la linea ferroviaria della Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Vico Equense dopo che ieri, all’altezza della stazione in disuso di Pozzano, un treno è uscito dai binari. Durante i sopralluoghi effettuati dal personale Eav, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato il convoglio e il binario sul quale si è verificato il deragliamento, tecnicamente detto “svio”.

La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Andreana Ambrosino) ha aperto un'inchiesta, come accaduto due mesi fa per il caso di Pompei.

Già in giornata potrebbe essere nominato un consulente per i primi accertamenti: c'è da capire se ci siano responsabilità per l'ennesimo disservizio, se dunque ci sia un errore umano oppure si tratti di un inquietante incidente, che si è ripetuto per la seconda volta in due mesi. Intanto l’Eav ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo tra Castellammare e Vico Equense.