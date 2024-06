Hanno utilizzato l’escamotage del falso incidente del figlio per portare via quasi 15mila euro ad una donna di Massa Lubrense. Ma dopo sei mesi di indagini i carabinieri sono riusciti ad individuare uno degli autori della truffa ed a stringergli le manette ai polsi. L’arresto l’altra mattina a Napoli dove i militari dell’Arma della compagnia di Sorrento, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 47enne accusato di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima, nonché dalla rilevante entità del danno patrimoniale.

L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Massa Lubrense e coordinata dalla Procura oplontina, ha consentito di accertare che lo scorso 8 gennaio l’uomo, in concorso con persone non ancora identificate, avrebbe raggirato una donna 76enne di Massa Lubrense, appropriandosi di denaro contante per un importo complessivo di 14.500 euro. La vittima era stata contattata telefonicamente da uno dei componenti la banda, il quale, spacciandosi per un poliziotto, era riuscito a farle credere che il figlio avesse investito una persona causandole lesioni gravissime. A quel punto la voce al telefono ha convinto l’anziana che era necessario versare una somma di denaro per evitare che il figlio finisse in carcere. Poco dopo si era presentato presso l'abitazione della 76enne un uomo che, qualificandosi come un avvocato, si era fatto consegnare 14.500 euro in contanti. Quando la truffa è venuta alla luce è scattata la denuncia.

Immediatamente sono partite le indagini dei militari che hanno raccolto diverse testimonianze. Sono stati anche acquisiti ed analizzati i filmati catturati dai sistemi di videosorvegianza, sia pubblici che privati della zona, riuscendo così a giungere all'identificazione di uno degli autori della truffa che si ritiene sia il 47enne. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria. In attesa che vengano individuati tutti i componenti la banda il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, si è congratulato pubblicamente con i carabinieri coordinati dal maggiore Ivan Iannucci.