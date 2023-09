Truffa su indennità Covid ai collaboratori sportivi: 17 indagati nel Napoletano

Un decreto di sequestro di beni è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata nei confronti di 17 persone indagate dalla Procura oplontina per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico e sostituzione di persona. I provvedimenti cautelari disposti dal gip del Tribunale di Torre Annunziata sono stati emessi nell'ambito di un'indagine svolta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense e scattata a seguito della denuncia presentata da una donna in merito a un'ipotesi di truffa relativa all'indennità a favore dei collaboratori sportivi. Si tratta della misura assistenziale di 600 euro mensili erogata, in presenza di determinate condizioni, da Sport e Salute Spa, introdotta in epoca Covid-19 dal decreto legge Cura Italia.

La donna che ha presentato denuncia ha raccontato che, accedendo al proprio cassetto fiscale telematico presente sul sito dell'Inps per acquisire la Certificazione unica 2021, risultava destinataria, insieme a quella regolarmente emessa dall'effettivo datore di lavoro, di un'ulteriore Cu emessa dalla Sport e Salute inerente a redditi percepiti nel corso del 2020 per 3.200 euro quale collaboratore presso una struttura sportiva di Massa Lubrense, pur non avendo mai svolto alcuna prestazione di lavoro in tale settore.

Dalle indagini è emerso che il titolare della struttura sportiva avrebbe perpetrato, insieme ad altre 16 persone, una truffa finalizzata ad ottenere l'indennità nei confronti di soggetti ignari, figuranti, a loro insaputa, quali richiedenti il beneficio alla società erogatrice. Così facendo sarebbero riusciti ad ottenere 109.400 euro di contributi riferiti a 36 domande presentate. Il gip di Torre Annunziata ha ordinato il sequestro preventivo della somma indebitamente percepita.