Portici, truffa dello specchietto a un anziano: arrestato giovane di Giugliano

Un anziano alla guida di un auto inseguito e minacciato da un giovane dopo un finto incidente nelle vicinanze della stazione della Circumvesuviana di Portici. I passanti hanno notato la scena e dato l'allarme alla polizia. Sul posto gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, che hanno visto discutere in maniera animata l'anziano e il giovane che pretendeva 120 euro per la riparazione del danno provocato allo specchietto.

Gli agenti hanno intuito quel che stava avvenendo e bloccato I.R., 29enne di Giugliano con precedenti di polizia. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di estorsione nonché denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di una Postepay intestata ad un’altra persona di cui non ha saputo giustificare la provenienza.