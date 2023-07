Tufino, in festa per l'estate tra Picasso e Holi Color

Tornei di beach soccer, di beach volley e di calcio tennis ma anche esibizioni musicali, concerti, spettacoli teatrali e concorsi musicali. E poi la "Holi color experience" che diffonderà gioia e divertimento insieme con le polveri colorate di cui si riempirà piazza Francesco Esposito e l'omaggio a Picasso con la mostra internazionale di mail art in programma dal 7 al 9 luglio nella sala consiliare del municipio.

Promette di accontentare i cittadini di ogni età e soprattutto tutti i gusti, compresi quelli più raffinati.

E' il Tufino Summer 2023, cartellone di eventi promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Arvonio per riempire le giornate estive di chi resta in città e soprattutto per favorire l'incontro e la condivisione tra la comunità che potrà partecipare a gare e concorsi. Il tutto senza nemmeno doversi preoccupare di degli spostamenti: sì, perchè gli amministratori comunali hanno organizzato un servizio navetta del quale gli abitanti delle località più periferiche potranno usufruire per raggiungere i luoghi degli eventi. Il programma delle iniziative è stato coordinato da Francesco Tortora, l'attore indicato come direttore artistico della kermesse cui ha lavorato anche l'assessore agli eventi ed allo sport, Francesca Santaniello. "Tufino Summer 2023" si aggiunge ad "Un'estate con noi", il progetto dedicato ai bambini dai 10 ai 16 anni che potranno usufruire del country sport, il parco acquatico di Avellino. Anche in questo caso trasporto e soggiorno gratis.

"Dopo i momenti difficili del Covid e delle conseguenti restrizioni abbiamo lavorato - ha sottolineato il primo cittadino Michele Arvonio - per garantire soprattutto ai nostri ragazzi un'estate serena all'insegna del relax e del divertimento".

"Ci siamo impegnati - ha sottolineato il direttore artistico Francesco Tortora - per comporre una proposta che accontentasse tutti in modo da favorire la più ampia partecipazione della comunità".

"In ogni attività - ha evidenziato l'assessore Francesca Santaniello - continuiamo a mettere il cittadino al centro. Con il programma estivo ci siamo, tra l'altro, preoccupati soprattutto dei ragazzi che con le scuole chiuse avranno la possibilità di trascorrere il tempo all'aperto ed insieme agli altri"