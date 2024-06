È l'unico e forse ultimo spiraglio per salvare un pezzo di città sprofondato nell'abbandono e nel degrado, i cui palazzi sono stati divorati dall'incuria che ha subito e dal tempo trascorso senza che nessuno abbia mai fatto nulla per salvarli. Il masterplan per il recupero del Quadrilatero Carceri voluto e approvato dalla commissione straordinaria, alla guida della città dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del 2022 e redatto grazie al finanziamento dell'Agenzia del Demanio è il lascito per la futura amministrazione.

L'istantanea dello stato in cui versa oggi ci mostra uno scenario post-bellico con un rione imprigionato in buona parte da cancelli e reti metalliche, posti su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata qualche anno fa dopo una serie interminabile di crolli, alcuni dei quali hanno messo in pericolo cittadini e quei pochi residenti. Ma la storia del decadimento di queste case basse e del dedalo di viuzze parte da lontano, dall'indomani della Seconda guerra mondiale: il 21 gennaio del 1946 la triste esplosione dei carri con munizioni e armamenti all'interno del porto, che fece 54 morti, 600 feriti e 9.000 sfollati, segnò la prima grande lesione mai rimarginata per il quartiere. Poi, il terremoto del novembre 1980 diede un secondo duro colpo a strutture già fragili. Ma la pietra tombale al recupero del Quadrilatero è stata data dalla politica che ha impedito la riqualificazione privata, adducendo la possibilità di un piano pubblico che permettesse di recuperare l'intero quartiere. Piano mai andato oltre un plastico che ha fatto bella mostra di sé per anni salvo finire in discarica come le macerie dei palazzi del rione stesso.

Il progetto approvato dalla commissione guidata dal prefetto Enrico Caterino (e i vice Fernando Mone e Marco Serra) si fonda su uno studio che prevede tre obbiettivi: «la rigenerazione del tessuto sociale del quartiere» attraverso la valorizzazione dell'artigianato e del commercio locale; «la rigenerazione e valorizzazione del tessuto edilizio storico di qualità del quartiere» attraverso interventi di diradamento ed abbattimento selettivo dei fabbricati totalmente o parzialmente crollati e pericolanti, creando spazi di aggregazione sociale e di attrazione turistica; «l'incremento della domanda turistica», attraverso la creazione di servizi connessi ai limitrofi siti archeologici. Un piano che ha il suo cuore soprattutto nel secondo punto, nella creazione di nuovi spazi verdi e di socialità a discapito di strutture oggi pericolanti e decadenti che con gli oltre 11mila metri quadrati rappresentano la metà degli edifici presenti.

La vicinanza con i siti di interesse non solo comunali e i buoni collegamenti con i territori circostanti a partire da quelli turistici, come la vicina Pompei, rappresentano un'opportunità per il quartiere, oltre che per la città. A queste si aggiungono la presenza di sorgenti termali e la cantieristica del porto commerciale.

Ma non sono da nascondere le criticità emerse nello studio, a partire dal basso livello di istruzione all'alto tasso di disoccupazione, dal basso reddito all'alto livello di criminalità e corruzione. Le linee di indirizzo per le azioni da intraprendere seguono tre direttrici principali: «Innescare processi di riuso e recupero dell'area urbana degradata valorizzando il tessuto insediativo storico; connettere, a scala urbana, il progetto agli interventi previsti a scala urbana su tutto il territorio comunale; definire la nuova conformazione funzionale del Rione Carceri individuandolo come polo nevralgico di connessione con i poli attrattori turistici delle città limitrofe».