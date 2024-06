Dopo una notte quasi insonne a causa del forte sciame sismico che ha colpito Pozzuoli, alle prime ore del mattino aveva deciso di fare un tuffo in acqua.

La voglia di vivere la quiete del mare e il silenzio di una spiaggia vuota sono state interrotte da una lunga serie di contrazioni che con il passare dei minuti diventavano sempre più forti. All’ottavo mese di gravidanza il primo pensiero di Ana Maria, 27enne originaria della Romania, è stato quello di chiamare il proprio ginecologo.

«Vai subito in ospedale», è stata la risposta del medico dopo aver appreso la sintomatologia accusata dalla paziente. A quel punto Ana Maria è andata in bagno per togliere il costume, fare una doccia, vestirsi e andare al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli ma non ha fatto in tempo. Camilla è nata proprio in quegli istanti, nel bagno di un bungalow del resort “Lido Giardino”, nella frazione balneare di Lucrino, poco dopo le 7.30.

Ad assistere la donna e il marito sono state un’altra turista e una dipendente del resort che hanno dato loro sostegno in quegli attimi che sono apparsi interminabili. All’arrivo dei sanitari del 118, a cui era giunta una richiesta di soccorso per “parto precipitoso”, l’equipaggio ha trovato madre e figlia ancora legate dal cordone ombelicale. Immediato è stato l’intervento del medico e degli infermieri che hanno effettuato il taglio e il clampaggio del cordone. Le due erano in buone condizioni di salute ma entrambe sono state poi condotte presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per ulteriori accertamenti.

Il 118

Ana Maria aveva avvertito qualche lieve disturbo già dalla serata di venerdì, ma visto che avrebbe dovuto terminare i conti solo ai primi di luglio non ha dato peso a quei sintomi. Poi ieri mattina le cose sono precipitate nel giro di un'ora. La nascita della piccola è stata salutata con gli applausi dei turisti del Lido Giardino che sono stati richiamati dal trambusto e dall’arrivo dei sanitari del 118, facendo capannello all'esterno della struttura in legno e muratura. I neo genitori sono degli habitué del resort di Lucrino, dove ogni anno fittano un bungalow a pochi passi dal mare: quest’anno l’hanno fatto con i genitori di lui e di lei.

Ieri, dopo una lunga notte di scosse, con la più forte di magnitudo 3.7 che è stata sentita anche sulla spiaggia che sorge a pochi chilometri dall’epicentro, è arrivato per loro il giorno più bello. «Una parentesi rosa per la nostra associazione che tratta prevalentemente di aggressioni, bisogna dare risalto soprattutto a queste notizie che danno la consapevolezza all’utenza che il servizio di emergenza al cospetto di vere emergenze è pronto ed efficace. E poi un fiocco rosa dona sempre un sorriso sui nostri volti spesso sudati e talvolta contusi» è quanto ha fatto sapere Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha seguito da vicino la nascita della piccola Camilla.