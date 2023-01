TuttoHotel Awards 2023, Adalberto Cuomo del Grand Hotel Quisisana di Capri premiato come miglior giovane General Manager

Adalberto Cuomo, direttore del Grand Hotel Quisiana di Capri, una delle strutture di eccellenza dell’ospitalità alberghiera di tutto lo Stivale, è stato premiato alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con il “TuttoHotel Awards 2023” come miglior giovane General Manager, nel corso della cerimonia inaugurale della terza edizione di TuttoHotel, il Salone dell’ospitalità alberghiera organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&DGroup, riservato ad aziende e professionisti del settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

Grande soddisfazione per Cuomo, che rappresenta la continuità della proverbiale cultura dell’ospitalità italiana e campana, che vede Capri e il Quisisana sempre al centro delle mete turistiche del Sud Italia per qualità e servizi.

«È un piacere e un onore ricevere questo premio, a testimonianza del grande lavoro di squadra che c’è dietro a strutture ricettive di eccellenza, come il Grand Hotel Quisisana, che rappresenta un unicum nella cultura dell’ospitalità di tutto il Belpaese – ha dichiarato il giovane manager dello storico hotel di Capri - Questo premio è anche un segno di come certe aziende come la nostra riescano a restare sempre appetibili su un mercato che si fa sempre più competitivo, perché puntiamo a garantire un’ esperienza turistica e ricettiva che non ha eguali e che riesce ad adeguarsi a una clientela sempre più cosmopolita, rinnovando e perseguendo standard elevati ma in continuità con una storia ricettiva e di tradizione familiare che porta a far sentire il nostro ospite come a casa.”

Assegnati nella mattinata di ieri ben 40 riconoscimenti “TuttoHotel Awards” ai protagonisti delle eccellenze dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera di strutture ricettive del centro-sud Italia. All’inaugurazione del Salone hanno partecipato l’assessore al Turismo ed alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi, premiato a sua volta con il “TuttoHotel Awards” alla carriera, il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli con la consigliera Maria Caputo, il professore di marketing della LUISS di Roma Alessandro Fiorentino e il direttore di TuttoHotel, Raffaele Biglietto.

Circa 120 le aziende presenti nei padiglioni di TH ‘23 in rappresentanza di tutti i settori dell’impresa che operano nel campo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera.