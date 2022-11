Ubriaco in pizzeria, colluttazione con i poliziotti: arrestato 30enne

Ubriaco in una pizzeria a Castellammare. Il titolare dell’esercizio commerciale chiede aiuto perché quell'uomo con insistenza continua a chiedere al personale bevande alcoliche, spaventando, con il suo atteggiamento, i clienti. Non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i poliziotti riescono a bloccarlo e identificarlo: A.P.W., 30enne polacco con precedenti di polizia, finisce in arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione di un provvedimento di allontanamento emesso nel 2018 dal prefetto di Varese con divieto di ritorno in Italia per 5 anni.