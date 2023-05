«Adalgisa Gamba era disancorata dalla realtà. L'uccisione del figlio Francesco è avvenuta per un episodio delirante breve nell'ambito di una psicosi delirante che andava avanti da tempo». Lo specialista Alfonso Tramontano ha spiegato così, nell'ambito di una corposa perizia ordinata dalla Corte d'Assise di Napoli e illustrata ieri in aula, lo stato di salute della 42enne che secondo l'accusa la sera del 2 gennaio 2022 soffocò il figlio e poi si gettò in mare a Torre del Greco.

«Voleva anche togliersi la vita, ma è sopravvissuta perché in lei prevalse un residuo di istinto materno verso l'altra figlia». Secondo il medico, Gisa Gamba è affetta da «vizio totale di mente», dunque era «incapace di intendere e di volere al momento del fatto», ma è «capace di stare a giudizio» attualmente perché sottoposta a cure adeguate. Dunque, il processo andrà avanti e la Corte effettuerà tutte le sue valutazioni del caso solo al termine del dibattimento.

Ieri mattina, il dottor Tramontano è stato ascoltato in aula ed ha risposto ad una prima parte delle domande poste dall'accusa (in aula il pubblico ministero Andreana Ambrosino per la Procura di Torre Annunziata) e dei difensori dell'imputata, assistita dagli avvocati Salvatore Del Giudice e Michele Coppola. Tra un mese, invece, toccherà alla parte civile (il papà, lo zio e la nonna del piccolo Francesco sono assistiti dagli avvocati Luigi Ulacco e Pasquale Morra). Lo specialista ha specificato che la sua diagnosi «è perfettamente sovrapponibile a quella a cui sono giunti i medici del carcere» di Pozzuoli, dove la donna è detenuta da circa un anno e mezzo. Nel corso delle varie visite, la donna «ha pronunciato solo una volta il nome del figlioletto» ha aggiunto lo specialista, spiegando che si tratta di una sorta di «meccanismo difensivo».

Sulle ricerche effettuate sul web dall'unica imputata accusata di omicidio premeditato di suo figlio, Tramontano ha spiegato che sono frutto comunque di una «premeditazione malata» che sarebbe «drammaticamente nella norma». Lei ormai era «convinta che suo figlio fosse autistico, aveva già le sue certezze e non cercava risposte che la smentissero». Un «delirio» legato a una forte «depressione mai curata». Poi, quella terribile sera, in preda al delirio avrebbe tolto la vita a suo figlio di due anni e mezzo. Il tutto avvenne poche ore prima di una visita medica per il bambino, che avrebbe anticipato quella di uno specialista per capire se effettivamente il piccolo fosse affetto da disturbi dello spettro autistico. Gisa hanno ricostruito i carabinieri uscì di casa nel tardo pomeriggio insieme al figlio e fu ritrovata intorno alle 22 sugli scogli a trenta metri dalla riva. Il piccolo era già deceduto, prima soffocato con della stoffa forse una sciarpa e poi portato in mare.