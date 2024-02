Ufficiale eroe salvò turista caduta in mare alle Bahamas da una nave Msc: premiato dal Comune di Massa Lubrense

L'ufficiale della Msc, Giuseppe Ruocco, che ha salvato nel novembre scorso una turista caduta in mare alle Bahamas, è stato premiato questa mattina dal Comune di Massa Lubrense, dove abita con la famiglia.

Alla cerimonia, ospitata nella sala consiliare, sono intervenuti il sindaco Lorenzo Balduccelli e il vice sindaco Giovanna Staiano, con i genitori del giovane marittimo, festeggiato anche da una delegazione di allievi dell'Istituto nautico Bixio e dell'Istituto polispecialisto San Paolo.

Il gesto eroico compiuto da compiuto da Giuseppe Ruocco nello scorso novembre quando, a bordo della Msc Meraviglia, non esitò a tuffarsi nelle acque delle Bahamas per salvare una turista americana caduta in mare alimentando panico e disperazione per le due figlie di 5 e 9 anni presenti sul ponte della nave, è stato sottolineato dagli intervenuti alla cerimonia, con autorità civili e militari.