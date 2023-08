Un bracciale d'oro bianco tempestato di purissimi brillanti in dono dal famoso rapper Kodak Balck al maitre del ristorante Al Capri per le gentilezze ricevute

Il giovane maître del ristorante al Caprì non avrebbe mai immaginato che il famoso rapper Kodak Black, uno dei suoi clienti che più aveva accudito durante le serate passate al ristorante per gustare e deliziare il palato con la cucina caprese e con il quale aveva familiarizzato a tal punto che nella sua ultima serata di soggiorno passata al ristorante al Caprì, il locale che non chiude mai a pochi passi dalla Piazzetta con vista mozzafiato sul mare di Capri ed il Vesuvio dirimpettaio, prima di lasciare l’isola, gli facesse dono di uno dei suoi oggetti cari sotto il profilo affettivo e prezioso per il suo ingente valore.

Un braccialetto che Kodak Black il giovane rapper americano gli ha detto dal quale non si separava mai che ha voluto regalargli per l’affetto e l’attenzione che Tonino, questo il nome del giovane maître del ristorante di Enzo Iuele e Massimo Verde, a pochi passi dalla piazzetta, dove trovano accoglienza e si respira aria internazionale e animo caprese, vacanzieri ed ospiti dell’isola azzurra.

Ed è in quegli spazi dalle ampie vetrate con vista a trecentosessanta gradi sulla punta dell’isola e sulla piazzetta che Kodak, molto conosciuto negli States, famoso interprete di singoli come “No Flockin”, “Roll In Peace con XXX Tentacion”, “Zeze”, “Tunnel Vision”, ha trovato il clima giusto per trascorrere insieme alla compagna Cuban Doll, anche lei cantante rapper e al gruppo di amici, per esibirsi in performance musicali improvvisate che hanno coinvolto lo staff e i clienti nel ristorante durante le serate.

Al Caprì Kodak Black ha trovato un ambiente piacevole e rispettoso della sua privacy, dove è stato coccolato dall’ottima cucina del ristorante, e dalle attenzioni ed alta professionalità del maître di sala Tonino con il quale il rapper è subito entrato in sintonia e definendolo amico, piacevolmente colpito dal trattamento ricevuto per sé, per la famiglia ed il suo seguito, ha voluto lasciare in dono il bracciale che aveva al polso.

Tanti i video dei presenti che hanno ripreso il rapper al Ristorante “al Capri’”, che interpretava i suoi successi mentre Tonino si accarezzava commosso il polso dove gli aveva appena apposto il bracciale di oro bianco e diamanti, e poi l’abbraccio ed il riconoscente saluto a tutto lo staff ed ai titolari per aver trascorso indimenticabili serate.